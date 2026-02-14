Україна відкрита до проведення виборів, якщо це буде необхідно. Однак і Україна може оголосити припинення вогню, якщо проведуть вибори на території Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Зеленський про вибори у Росії

За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп може надавити на російського диктатора Володимира Путіна та забезпечити припинення вогню, після чого наш парламент змінить закон, і в Україні проведуть вибори.

– Якщо американцям і росіянам потрібні вибори в Україні – ми відкриті до цього. Але ми також можемо оголосити припинення вогню росіянам, якщо вони проведуть вибори в Росії, – сказав Зеленський.

На думку президента України, Путін – це раб війни, який радиться більше з царем Петром та імператрицею Єкатериною про територіальні здобутки, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя.

