Сменив лидера переговорной группы, РФ может попытаться отложить решения — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил в Мюнхене, что Россия сменила главу своей делегации, вероятно, пытаясь затянуть принятие решений на переговорах в Женеве 17–18 февраля.
- Несмотря на эти маневры, Украина и США планируют поднять вопрос об энергетическом перемирии, хотя детали пока держатся в секрете.
Российская Федерация может попытаться отложить принятие решения, в частности, путем смены лидера переговорной группы с Украиной.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский о смене лидера переговорной группы РФ
– Неожиданность заключается в том, что россияне сменили лидера своей переговорной группы. Я думаю, они хотят отложить принятие решения, – предположил Зеленский.
По его словам, Украина вместе с США не позволит России начать переговоры с чистого листа, ссылаясь на смену руководителя переговорной группы.
В то же время вопрос прекращения ударов по энергетике остается одной из самых закрытых тем будущих переговоров между Украиной, США и Россией.
Во время общения с журналистами в Мюнхене Владимир Зеленский отметил, что пока власть будет воздерживаться от публичных комментариев по поводу энергетического перемирия.
Хотя секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что эту тему обязательно затронут во время нового раунда переговоров, однако детали останутся непубличными.
Встреча между командами Украины, России и США состоится 17 и 18 февраля в Женеве.