Російська Федерація може намагатися відкласти ухвалення рішення, зокрема, шляхом змінення лідера переговорної групи з Україною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Зеленський про змінення лідера переговорної групи РФ

– Несподіванка полягає в тому, що росіяни змінили лідера своєї переговорної групи. Я думаю, вони хочуть відкласти ухвалення рішення, – припустив Зеленський.

За його словами, Україна разом зі США не дозволить Росії почати переговори з чистого листа, посилаючись на змінення керівника переговорної групи.

Водночас питання припинення ударів по енергетиці залишається однією з найбільш закритих тем майбутніх переговорів між Україною, США та Росією.

Під час спілкування з журналістами в Мюнхені Володимир Зеленський зазначив, що наразі влада утримуватиметься від публічних коментарів щодо енергетичного перемир’я.

Хоча секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що цю тему обов’язково порушать під час нового раунду переговорів, проте деталі залишаться непублічними.

Зустріч між командами України, Росії та США відбудеться протягом 17 та 18 лютого у Женеві.

