ВСУ успешно поразили российский десантный катер БК-16 в оккупированном Крыму
- В районе Новоозерного в Крыму поражен транспортно-десантный катер БК-16.
- В Гвардейском уничтожена радиолокационная станция РСП-10.
- В Запорожье в Приморском поражен узел связи оккупантов.
Силы обороны Украины подтвердили поражение транспортно-десантного катера БК-16, радиолокационной системы РСП-10, узла связи и склада боеприпасов российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
ВСУ поразили десантный катер БК-16
По данным Генштаба, Силы обороны успешно атаковали транспортно-десантный катер БК-16 в районе Новоозерного, что во временно оккупированном Крыму.
Транспортно-десантные катера проекта 02510 БК-16 — серия российских высокоскоростных катеров, построенных по заказу Военно-морского флота России. Катера предназначены для отрядов специального назначения во время операций на реках или в прибрежной морской зоне.
Катера БК-16 предназначены для высадки десанта, огневой поддержки десанта, противодиверсионных операций и т. д. Скорость катера составляет до 80 км/ч, дальность плавания — до 400 миль. Катер БК-16 может перевозить 19 человек десанта.
Поселок Новоозерное расположен на берегу озера Донузлав, которое выходит к Черному морю.
Поражение вражеских целей
Также 12 февраля в районе Гвардейского, что также в Крыму, поражена радиолокационная станция РСП-10. В тот же день в районе Приморского, что на оккупированной части Запорожской области, поражен узел связи российских оккупантов.
13 февраля в районе Новоекономического на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад боеприпасов врага.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1452-е сутки.
