ВСУ поразили аэродром Гвардейский в Крыму и еще ряд объектов оккупантов
- Удары нанесены 11–12 февраля по объектам РФ на ТОТ.
- Поражены склад боеприпасов, электроподстанция, аэродром и дата-центр.
Операторы Сил беспилотных систем Украины в течение 11-12 февраля нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщили Силы беспилотных систем Украины.
Поражение военных объектов РФ: что известно
В частности, 11 февраля в районе населенного пункта Розовка Запорожской области операторы подразделения Птахи Мадяра поразили склад боеприпасов противника.
12 февраля операторы 1-го отдельного центра СБС средствами middle strike атаковали ряд важных объектов оккупационных войск.
Под удар попали электрическая подстанция Кирова во временно оккупированном Луганске, военный аэродром Гвардейский в аннексированном Крыму, а также дата-центр в Приморске.
Подробные последствия поражения в настоящее время уточняются.
Напомним, что накануне, 12 февраля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании Лукойл в российском городе Ухта.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.
В Генштабе отметили, что удар был нанесен в рамках системных мер по снижению военно-экономического потенциала РФ.