Операторы Сил беспилотных систем Украины в течение 11-12 февраля нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем Украины.

Поражение военных объектов РФ: что известно

В частности, 11 февраля в районе населенного пункта Розовка Запорожской области операторы подразделения Птахи Мадяра поразили склад боеприпасов противника.

12 февраля операторы 1-го отдельного центра СБС средствами middle strike атаковали ряд важных объектов оккупационных войск.

Под удар попали электрическая подстанция Кирова во временно оккупированном Луганске, военный аэродром Гвардейский в аннексированном Крыму, а также дата-центр в Приморске.

Подробные последствия поражения в настоящее время уточняются.

Напомним, что накануне, 12 февраля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании Лукойл в российском городе Ухта.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.

В Генштабе отметили, что удар был нанесен в рамках системных мер по снижению военно-экономического потенциала РФ.

