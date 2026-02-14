Сили оборони України підтвердили ураження транспортно-десантного катеру БК-16, радіолокаційної системи РСП-10, вузла зв’язку та складу боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ уразили десантний катер БК-16

За даними Генштабу, Сили оборони успішно атакували транспортно-десантний катер БК-16 у районі Новоозерного, що в тимчасово окупованому Криму.

Транспортно-десантні катери проєкту 02510 БК-16 — серія російських високошвидкісних катерів, побудованих на замовлення Військово-морського флоту Росії. Катери призначені для загонів спеціального призначення під час операцій на річках чи прибережній морській зоні.

Катери БК-16 призначені для висадки десанту, вогневої підтримки десанту, протидиверсійних операцій тощо. Швидкість катера складає до 80 км/год, дальність плавання — до 400 миль. Катер БК-16 може перевозити 19 осіб десанту.

Селище Новоозерне розташоване на березі озера Донузлав, яке виходить до Чорного моря.

Ураження ворожих цілей

Також 12 лютого у районі Гвардійського, що також у Криму, уражено радіолокаційну станцію РСП-10. У той же день у районі Приморського, що на окупованій частині Запорізької області, уражено вузол зв’язку російських окупантів.

13 лютого у районі Новоекономічного на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад боєприпасів ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1452 доби.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

