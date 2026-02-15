Президент Владимир Зеленский, вернувшись в Киев с Германии, подвел итоги Мюнхенской конференции безопасности.

Зеленский о новых санкциях против РФ

Глава нашего государства по возвращению из Мюнхенской конференции безопасности рассказал о договоренностях, достигнутых на ее полях.

— Уже в Киеве после двух очень насыщенных дней на Мюнхенской конференции безопасности. Много было встреч, самое важное – будут новые пакеты поддержки для Украины, – сообщил президент.

Он отметил, что главное – это ракеты для ПВО, для защиты от баллистики.

— Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы. Вы об этом знаете. Поэтому мы говорили об этом в Мюнхене фактически с каждым лидером, который нам может действительно помочь. Также с Марком Рубио, американским госсекретарем. Надеемся, что договоренности сработают так, как нужно. ПВО – это ежедневная потребность, – добавил он.

Кроме того, президент сообщил, что на следующей неделе ожидаются встречи и работа ради новых энергетических пакетов. Это касается и восстановления после ударов, необходимого оборудования.

Также Владимир Зеленский сообщил, что сейчас готовятся новые санкции в отношении россиян, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне.

Президент отметил, что документы уже подготовлены, и этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии.

— Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Будем восстанавливать справедливость. Указ о санкциях – вскоре, — добавил он.

Напомним, что 13-15 февраля проходила Мюнхенская конференция безопасности. В пятницу, 13 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в саммите, и находился там в течение двух дней.

