Президент Володимир Зеленський, повернувшись до Києва з Німеччини, підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції.

Зеленський про нові санкії против РФ

Голова нашої держави по поверненню з Мюнхенської безпекової конференції розповів про домовленості, досягнуті на її полях.

– Уже в Києві після двох дуже насичених днів на Мюнхенській безпековій конференції. Багато було зустрічей, найважливіше – будуть нові пакети підтримки для України, – повідомив президент.

Зараз дивляться

Він зазначив, що головне – це ракети для ППО, для захисту від балістики.

– Це питання номер один протягом усієї цієї зими. Ви про це знаєте. Тому ми говорили про це в Мюнхені фактично з кожним лідером, які нам можуть дійсно допомогти. Також з Марко Рубіо, американським держсекретарем. Сподіваємось, що домовленості спрацюють так, як потрібно. ППО – це щоденна потреба, – додав він.

Крім того, президент повідомив, що наступного тижня очікуються зустрічі та робота заради нових енергетичних пакетів. Це стосується і відновлення після ударів, необхідного обладнання.

Також Володимир Зеленський повідомив, що наразі готується нові санкції щодо росіян, які працюють на війну і ставлять спорт на службу війні.

Президент зауважив, що документи вже підготовлені, і цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії.

– Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Будемо відновлювати справедливість. Указ щодо санкцій – незабаром, – додав він.

Нагадаємо, що 13-15 лютого проходила Мюнхенська безпекова конференція. У п’ятницю, 13 лютого, Володимир Зеленський прибув до Німеччини, щоб взяти участь у саміті, та перебував там протягом двох днів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.