Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко сегодня обжаловал свое задержание в Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщают Суспильне и пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Галущенко останется под стражей

Суд частично удовлетворил жалобу стороны защиты. Галущенко останется под стражей до избрания меры пресечения. Его рассмотрение назначено на 17 февраля.

Сейчас смотрят

В воскресенье, 15 февраля, Галущенко задержали при попытке пересечения государственной границы.

16 февраля стало известно, что детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили бывшему чиновнику о подозрении.

Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины: Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и Легализация имущества, полученного незаконным путем.

По версии следствия, Галущенко причастен к делу Мидас, которое касается хищения средств в компании Энергоатом.

Обучение детей в Швейцарии

Одним из эпизодов легализации сторона обвинения считает оплату обучения детей Галущенко в Швейцарии. Сумма вероятной легализации, по данным следствия, превышает 400 млн грн.

Во время судебного заседания Галущенко прокомментировал оплату обучения своих детей. Он заявил, что “там все законно”.

Бывший министр также подчеркнул, что “никогда не прятался”, и пожаловался, что все “происходит как в России”.

Следствие также сообщило об установленных обстоятельствах в отношении детей экс-чиновника.

По данным правоохранителей, из изъятой техники подозреваемой Людмилы Зориной, которая фигурирует в деле Мидас, и из материалов электронной переписки стало известно, что дети Галущенко имеют документы на проживание в Швейцарии.

Эту информацию подтвердили через соответствующие запросы в швейцарские органы.

Задержание Галущенко – версия адвоката

Относительно деталей задержания, адвокат Галущенко озвучил свою позицию в суде. Защита заявила, что пограничники с пункта пропуска якобы связались с детективами НАБУ и сообщили, что Галущенко планирует пересечь границу.

По словам адвоката, примерно между 6:00 и 06:30 утра бывший министр выразил намерение покинуть пункт пропуска и вернуться в Киев.

В 9:00 утра к пункту пропуска прибыли детективы НАБУ. В Киев Галущенко доставили около 19:00 15 февраля.

После заслушивания позиций сторон Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу защиты. Галущенко будет оставаться под стражей до избрания меры пресечения, рассмотрение которой запланировано на 17 февраля.

Суд также установил время и дату фактического задержания. В решении указано 6:00 утра 15 февраля 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.