Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко сьогодні оскаржив своє затримання у Вищому антикорупційному суді.

Про це повідомляють Суспільне та пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Галущенко залишатиметься під вартою

Правоохоронці оголошували йому про підозру у справі про масштабні розкрадання в енергетичній сфері.

Зараз дивляться

Суд частково задовольнив скаргу сторони захисту. Галущенко залишатиметься під вартою до обрання запобіжного заходу. Його розгляд призначено на 17 лютого.

У неділю, 15 лютого, Галущенка затримали під час спроби перетину державного кордону.

16 лютого стало відомо, що детективи НАБУ та прокурори САП повідомили колишньому посадовцю про підозру.

Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу України: Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та Легалізація майна, отриманого незаконним шляхом.

За версією слідства, Галущенко причетний до справи Мідас, яка стосується розкрадання коштів у компанії Енергоатом.

Навчання дітей у Швейцарії

Одним з епізодів легалізації сторона обвинувачення вважає оплату навчання дітей Галущенка у Швейцарії. Сума ймовірної легалізації, за даними слідства, перевищує 400 млн грн.

Під час судового засідання Галущенко прокоментував оплату навчання своїх дітей. Він заявив, що “там все у законний спосіб.

Колишній міністр також наголосив, що “ніколи не ховався”, і поскаржився, що усе “відбувається як в Росії”.

Слідство також повідомило про встановлені обставини щодо дітей експосадовця.

За даними правоохоронців, із вилученої техніки підозрюваної Людмили Зоріної, яка фігурує у справі Мідас, та з матеріалів електронного листування стало відомо, що діти Галущенка мають документи на проживання у Швейцарії.

Цю інформацію підтвердили через відповідні запити до швейцарських органів.

Затримання Галущенка – версія адвоката

Щодо деталей затримання, адвокат Галущенка озвучив свою позицію у суді. Захист заявив, що прикордонники з пункту пропуску нібито зв’язалися з детективами НАБУ та повідомили, що Галущенко планує перетнути кордон.

За словами адвоката, приблизно між 6:00 та 06:30 ранку колишній міністр висловив намір залишити пункт пропуску та повернутися до Києва.

О 9:00 ранку до пункту пропуску прибули детективи НАБУ. До Києва Галущенка доставили близько 19:00 15 лютого.

Після заслуховування позицій сторін Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу захисту. Галущенко залишатиметься під вартою до обрання запобіжного заходу, розгляд якого заплановано на 17 лютого.

Суд також встановив час і дату фактичного затримання. У рішенні зазначено 6:00 ранку 15 лютого 2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.