Галущенко залишиться під вартою до обрання запобіжного заходу – рішення ВАКС
- Герман Галущенко оскаржив своє затримання при спробі виїхати з країни у Вищому антикорупційному суді.
- ВАКС залишив його під вартою до обрання запобіжного заходу.
Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко сьогодні оскаржив своє затримання у Вищому антикорупційному суді.
Про це повідомляють Суспільне та пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Галущенко залишатиметься під вартою
Правоохоронці оголошували йому про підозру у справі про масштабні розкрадання в енергетичній сфері.
Суд частково задовольнив скаргу сторони захисту. Галущенко залишатиметься під вартою до обрання запобіжного заходу. Його розгляд призначено на 17 лютого.
У неділю, 15 лютого, Галущенка затримали під час спроби перетину державного кордону.
16 лютого стало відомо, що детективи НАБУ та прокурори САП повідомили колишньому посадовцю про підозру.
Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу України: Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та Легалізація майна, отриманого незаконним шляхом.
За версією слідства, Галущенко причетний до справи Мідас, яка стосується розкрадання коштів у компанії Енергоатом.
Навчання дітей у Швейцарії
Одним з епізодів легалізації сторона обвинувачення вважає оплату навчання дітей Галущенка у Швейцарії. Сума ймовірної легалізації, за даними слідства, перевищує 400 млн грн.
Під час судового засідання Галущенко прокоментував оплату навчання своїх дітей. Він заявив, що “там все у законний спосіб.
Колишній міністр також наголосив, що “ніколи не ховався”, і поскаржився, що усе “відбувається як в Росії”.
Слідство також повідомило про встановлені обставини щодо дітей експосадовця.
За даними правоохоронців, із вилученої техніки підозрюваної Людмили Зоріної, яка фігурує у справі Мідас, та з матеріалів електронного листування стало відомо, що діти Галущенка мають документи на проживання у Швейцарії.
Цю інформацію підтвердили через відповідні запити до швейцарських органів.
Затримання Галущенка – версія адвоката
Щодо деталей затримання, адвокат Галущенка озвучив свою позицію у суді. Захист заявив, що прикордонники з пункту пропуску нібито зв’язалися з детективами НАБУ та повідомили, що Галущенко планує перетнути кордон.
За словами адвоката, приблизно між 6:00 та 06:30 ранку колишній міністр висловив намір залишити пункт пропуску та повернутися до Києва.
О 9:00 ранку до пункту пропуску прибули детективи НАБУ. До Києва Галущенка доставили близько 19:00 15 лютого.
Після заслуховування позицій сторін Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу захисту. Галущенко залишатиметься під вартою до обрання запобіжного заходу, розгляд якого заплановано на 17 лютого.
Суд також встановив час і дату фактичного затримання. У рішенні зазначено 6:00 ранку 15 лютого 2026 року.