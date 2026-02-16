На днях в столичной Зимней стране на ВДНХ организовали чудо-день для детей-сирот погибших военнослужащих из Киева и области. Дети весь день провели на свежем воздухе, зарядились приятными эмоциями, ведь вволю катались на катке и общались с животными в Animal Park.

Мероприятие инициировала авиакомпания Украинские вертолеты для своих подопечных с благотворительной платформы Детям наших Защитников. Когда о таком проекте и намерении организовать досуг узнали в национальном экспоцентре ВДНГ, то поддержали и создали для этой группы особенно душевные условия пребывания на территории парка-фестиваля.

Дети начали день на катке — одном из крупнейших в настоящее время в Украине. Для кого-то это были первые шаги на льду, другие же чувствовали себя уверенно и даже помогали другим осваивать базовые движения.

После активного катания всех пригласили в контактный зоопарк, где много внимания традиционно собрали альпаки, ламы, козы и морские свинки. Детям выдали лакомства для четвероногих друзей: овощи и фрукты — животных можно было кормить прямо с рук.

– Приятные эмоции – вот что важно. Мы ежемесячно поддерживаем детей-сирот наших погибших военнослужащих материально – дарим им подарки. Различные игрушки, техника для них генерируют приятные эмоции, но организовывать мероприятия, показывать, насколько этот мир бывает разным – очень важно. Они уже потеряли самых дорогих, проходят каждый свою историю. Мы можем подарить им веру в добро, тепло и внимание. Призываем другие бизнесы делать то же самое в своем регионе, – поделился глава Совета директоров авиакомпании Украинские вертолеты Владимир Ткаченко.

Мероприятие состоялось в рамках благотворительной платформы Детям наших защитников, которую более года назад основала авиакомпания в партнерстве с Министерством по делам ветеранов, Государственной службой по делам детей и Международной торговой палатой Украины (ICC Ukraine).

Во многих регионах уже почти 90 различных благотворителей адресным образом поддерживают детей-сирот украинских защитников. Каждый благотворитель напрямую общается со своими подопечными и их официальными опекунами. Непосредственно под опекой коллектива авиакомпании находятся 50 детей из столицы, Киевской и Полтавской областей.

В целом с начала полномасштабного вторжения Украинские вертолеты, которые являются одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, направили на благотворительные и социальные инициативы около 323 млн грн.

Коллектив во главе с Владимиром Ткаченко реализует три направления таких инициатив: передает технику и оборудование боевым подразделениям Сил обороны Украины, помогает ветеранам и поддерживает семьи погибших военнослужащих.

Фото: Украинские вертолеты

