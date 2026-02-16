Днями у столичній Зимовій країні на ВДНГ організували диво-день для дітей-сиріт загиблих військовослужбовців з Києва та області. Діти весь день провели на свіжому повітрі, зарядились приємними емоціями, адже досхочу каталися на ковзанці та контактували із тваринами у Animal Park.

Захід ініціювала авіакомпанія Українські вертольоти для своїх підопічних із благодійної платформи Дітям наших Захисників. коли про такий проєкт та намір організувати дозвілля дізнались у національному експоцентрі ВДНГ, то підтримали та створили для цієї групи особливо душевні умови перебування на території парку-фестивалю.

Діти розпочали день на ковзанці — одній з найбільших нині в Україні. Для когось це були перші кроки на льоду, інші ж почувалися впевнено та навіть допомагали іншим опановувати базові рухи.

Зараз дивляться

Після активного катання усіх запросили до контактного зоопарку, де багато уваги традиційно зібрали альпаки, лами, кози та морські свинки. Дітям видали смаколики для чотирилапих друзів: овочі та фрукти — тварин можна було годувати просто з рук.

– Приємні емоції – ось що важливо. Ми щомісяця підтримуємо дітей-сиріт наших загиблих військовослужбовців матеріально – даруємо їм подарунки. Різні іграшки, техніка для них генерують приємні емоції, але організовувати заходи, показувати наскільки цей світ буває різний — дуже важливо. Вони вже втратили найдорожчих, проходять кожен свою історію. Ми можемо подарувати їм віру в добро, тепло і увагу. Закликаємо інші бізнеси робити так само у своєму регіоні, – поділився очільник Ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти Володимир Ткаченко.

Подія відбулася в межах благодійної платформи Дітям наших Захисників, яку понад рік тому заснувала авіакомпанія у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів, Державною службою у справах дітей та Міжнародною торговою палатою України (ICC Ukraine).

У багатьох регіонах уже майже 90 різних благодійників адресно підтримують дітей-сиріт українських захисників. Кожен благодійник напряму спілкується зі своїми підопічними та їхніми офіційними опікунами. Безпосередньо під опікою колективу авіакомпанії перебувають 50 дітей із столиці, Київщини та Полтавщини.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Українські вертольоти, які є одним із найбільших платників податків в Україні, спрямували на благодійні та соціальні ініціативи близько 323 млн грн.

Колектив на чолі з Володимиром Ткаченком має три напрямки таких ініціатив: передає техніку та обладнання бойовим підрозділам Сил оборони України, допомагає ветеранам та підтримує родини загиблих військовослужбовців.

Фото: Українські вертольоти

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.