У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Він подякував за двопартійну підтримку, висловив вдячність президенту США Дональду Трампу.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Зустріч Зеленського із сенаторами

Як зазначається, під час зустрічі Зеленський з сенаторами обговорив перспективи використання заморожених російських активів на закупівлю ракет до систем ППО Patriot.

Також вони приділили увагу питанню посилення санкцій проти Росії, зокрема, атомної енергетики та танкерного флоту.

На думку президента, важливо, щоб США активно співпрацювали з Європейським Союзом не лише для того, щоб затримувати танкери російського тіньового флоту, а й конфісковувати нафту, яку вони транспортують.

– Ми дуже розраховуємо на ваше майбутнє рішення. Я сподіваюся, що Сенат підтримає санкційний законопроєкт. Для нас – це дуже важливо. Ми не бачимо так багато інструментів, як можна вплинути на Путіна, натиснути на Росію, зупинити війну. Інструмент – це санкційна політика, – сказав Зеленський.

Водночас вони говорили про ситуацію на фронті та процес переговорів для досягнення достойного миру. Президент поінформував про підготовку до зустрічі переговорних команд у Женеві.

Крім цього, Зеленський з сенаторами приділили увагу російським ударам по американських компаніях, які працюють в Україні. Вони засудили атаки, наголосивши, що Росія має понести відповідальність.

За словами Зеленського, цього тижня у Франції відбудеться зустріч у форматі енергетичного Рамштайну. Він поділився, що Україна має список конкретного обладнання, необхідного для відновлення енергетики.

Під час зустрічі вони обговорили зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія. За словами президента, Росія утримує тисячі викрадених українських дітей, з яких вдалося повернути додому понад 1,8 тис.

Зеленський зазначив, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей проведе зустрічі з партнерами в Брюсселі та США за участю американської першої леді.

У відповідь сенатор Блюменталь наголосив, що США мають запроваджувати додаткові санкції проти Росії та посилювати протиповітряну оборону України.

Він стверджує, що Вашингтон дуже рішуче налаштований працювати щодо санкцій і повернення дітей, забезпечення ракет Tomahawk, перехоплювачів та іншої зброї, необхідної на полі бою.

