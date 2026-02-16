Президент Володимир Зеленський отримав доповіді в.о. глави СБУ Євгенія Хмари та першого заступника глави Олександра Поклада, зокрема щодо протидії російським операціям.

Зеленський про необхідність очистити СБУ

– Я вдячний за кожен успіх, успіх наших захисників, в тому числі СБУ, в протидії російським диверсіям, – зазначив глава держави у вечірньому зверненні.

Він додав, що Олександр Поклад окремо “займеться очищенням Служби безпеки від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам”.

– Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України, – наголосив президент.

Глава держави додав, що отримав також доповідь Хмари про протидію російським операціям та бойову роботу СБУ.

– Працюємо і на посилення захисту українських виробників дронів: викриття коригувальників, робота на випередження, – зауважив він.

Президент також розповів про доповідь щодо кібероперацій. За його словами, у СБУ є напрацювання для протидії російським хакерам.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про підготовку росіянами нових масованих ударів по українській енергетиці під час останніх морозних днів.

Президент також наказав підготувати перелік осіб, які беруть участь у війні РФ проти України. За його словами, ці особи мають бути під санкціями і не заслуговують на те, щоб відвідувати демократичні країни.

