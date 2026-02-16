В Купянске зафиксировано 22 российских радиостанции, которые сосредоточены в одном из районов города.

Об этом в эфире телемарафона Единственные новости сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация в Купянске

По его словам, в городе могут находиться несколько десятков российских военных, однако их действия ограничиваются обороной и попытками избегать столкновений с силами обороны Украины.

– Все сосредоточены в одном конкретном месте – это квартал высоких зданий к северу от центра города в районе больницы. Там они локализованы. Они засели и держат оборону, активные действия проводить не могут. Пытаются выжить, – отметил Трегубов.

Он также сообщил, что российские подразделения пытаются наступать на восточном и северном направлениях от Купянска, в частности, в сторону окрестностей Купянска-Узлового, однако эти попытки остаются безрезультатными.

Для проникания они употребляют остатки труб, русла рек и остальные укрытия.

Ранее сообщалось, что российские войска теряют контроль над Купянском Харьковской области. Поэтому оккупанты не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки.

