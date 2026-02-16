У Куп’янську зафіксовано 22 російські радіостанції, які зосереджені в одному з районів міста.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Ситуація у Купʼянську

За його словами, у місті можуть перебувати кілька десятків російських військових, однак їхні дії обмежуються обороною та спробами уникати зіткнень із Силами оборони України.

– Усі зосереджені в одному конкретному місці – це квартал високих будівель на північ від центру міста у районі лікарні. Там вони локалізовані. Вони засіли і тримають оборону, активні дії проводити не можуть. Намагаються вижити, – зазначив Трегубов.

Він також повідомив, що російські підрозділи намагаються наступати на східному та північному напрямках від Куп’янська, зокрема у бік околиць Куп’янська-Вузлового, проте ці спроби залишаються безрезультатними.

Для проникнення вони використовують залишки труб, русла річок та інші укриття.

Раніше повідомлялося, що російські війська втрачають контроль над Куп’янськом Харківської області. Тому окупанти не зможуть поновити доступ до міста в потрібні для них терміни.

