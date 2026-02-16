Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась в Женеву, где запланирован следующий раунд переговоров с участием международных партнеров.
Переговоры в Женеве: что заявил Буданов
Буданов отметил, что по дороге в Женеву вместе с коллегами будут обсуждать уроки украинской истории и искать правильные выводы для защиты национальных интересов.
— На пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены, — подчеркнул он.
Напомним, что новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией состоится 17–18 февраля в Женеве.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, в состав делегации от Украины вошли:
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
- начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;
- член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия;
- первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;
- заместитель начальника Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий.
Умеров отметил, что состав команды сформировали с учетом военной, безопасности и политической составляющих переговорного процесса.
— Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна — устойчивый и длительный мир, — заявил он.
Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.
