- Українська делегація вирушила до Женеви на новий раунд переговорів.
- Буданов наголосив на необхідності захисту інтересів України.
Українська делегація вирушила до Женеви, де запланований наступний раунд переговорів за участі міжнародних партнерів.
Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.
Переговори в Женеві: що відомо
Буданов зазначив, що дорогою до Женеви разом із колегами обговорюватимуть уроки української історії та шукатимуть правильні висновки для захисту національних інтересів.
— На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені, — наголосив він.
Нагадаємо, що новий раунд переговорів між Україною, США та Росією відбудеться 17–18 лютого в Женеві.
До складу делегації від України увійшли:
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- керівник Офісу президента Кирило Буданов;
- начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія;
- перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;
- заступник начальника Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький.
За словами Умєрова, склад команди сформували з урахуванням військової, безпекової та політичної складових переговорного процесу.
— Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир, — заявив він.
Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російську делегацію на переговорах у Женеві очолить помічник глави РФ Володимир Мединський.
Фото: Кирило Буданов