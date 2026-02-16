Українська делегація вирушила до Женеви, де запланований наступний раунд переговорів за участі міжнародних партнерів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Переговори в Женеві: що відомо

Буданов зазначив, що дорогою до Женеви разом із колегами обговорюватимуть уроки української історії та шукатимуть правильні висновки для захисту національних інтересів.

— На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені, — наголосив він.

Нагадаємо, що новий раунд переговорів між Україною, США та Росією відбудеться 17–18 лютого в Женеві.

До складу делегації від України увійшли:

секретар РНБО Рустем Умєров;

керівник Офісу президента Кирило Буданов;

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія;

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;

заступник начальника Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький.

За словами Умєрова, склад команди сформували з урахуванням військової, безпекової та політичної складових переговорного процесу.

— Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир, — заявив він.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російську делегацію на переговорах у Женеві очолить помічник глави РФ Володимир Мединський.

