Марина Терюханова, редактор ленты
Выплаты за погибшего воина 2026: кто имеет право получить и необходимые документы
Семья каждого украинского военного, погибшего за свободу и независимость нашей страны во время полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию – единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн, согласно постановлению Кабмина №168.
Недавно был расширен перечень лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военного, в соответствии с постановлением №168 Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения.
Кто из членов семьи погибшего военного имеет право на получение денежной компенсации и какие документы понадобятся — разбирались Факты ICTV.
Что влияет на размер выплаты на погибшего воина
На размер помощи влияют обстоятельства гибели военного. Если он погиб в боевых действиях на фронте, то его родные имеют право на выплату в размере 15 млн грн. Если военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях, то объем компенсации будет меньше — 2,496 млн грн.
Сейчас государство выплачивает семьям погибших воинов две суммы: 15 млн и 2,496 млн грн:
- выплата в размере 15 млн грн предусмотрена семьям погибших военнослужащих, погибших в боевых действиях. Для ее получения обязательно необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего.
- выплата в размере 2 496 000 грн (750 прожиточных минимумов) предусмотрена в случае гибели военного на службе, но не в условиях боевых действий.
Выплаты за погибшего воина 2026: кто может получить
Помощь за погибшего военного распределяется равными частями на всех получателей, которые указаны в статье 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
На случай своей гибели военнослужащий имеет право составить личное распоряжение (в письменной форме) о выплате единовременной денежной помощи определенным людям, самостоятельно определив размер их доли в процентах. В этом случае помощь будет распределяться на тех лиц, кто в нем указан.
Однако несовершеннолетние, малолетние или совершеннолетние нетрудоспособные дети, а также нетрудоспособная вдова или вдовец и нетрудоспособные родители погибшего человека имеют право на получение выплаты независимо от наличия личного распоряжения погибшего. Им в любом случае выплачивается 50% от доли.
Получить выплату за погибшего воина могут:
- дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего или умершего лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;
- один из супругов, переживший погибшего (умершего);
- родители (усыновители) погибшего или умершего лица, если они не были лишены в отношении него родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели или смерти;
- внуки погибшего или умершего лица, если на момент его гибели их родители погибли (умерли);
- женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее или умершее лицо проживало одной семьей, но не состояли в браке между собой или в любом другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;
- иждивенцы погибшего или умершего человека.
Иждивенцы погибшего — члены семьи умершего, находившиеся на его полном содержании или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Ими могут быть:
- нетрудоспособные совершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети до 23 лет, которые получали алименты в связи с обучением;
- братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет и находились на полном обеспечении погибшего.
Также есть обязательное условие: родственники погибшего не должны проживать в РФ или в Беларуси, а также не могут быть осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.
Родственники, имеющие право на получение выплат, могут от них отказаться в пользу другого члена семьи. Если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты, или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию.
Какие документы понадобятся
После оповещения о гибели военкоматы или воинская часть должны выдать родственникам свидетельство о смерти. После того, как семья получила свидетельство о смерти военного, можно начинать собирать необходимые документы. Семья может обратиться к военному руководству погибшего, чтобы получить дополнительные документы.
В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего:
- Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части.
- Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного.
- Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.
После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации.
Там они подают заявление о назначении выплаты и пакет документов, в частности:
- документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;
- личные документы лица члена семьи, претендующего на выплату;
- документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на иждивении погибшего).
Если есть судебные решения об опеке или родительской опеке – их тоже стоит подать.