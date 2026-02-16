Семья каждого украинского военного, погибшего за свободу и независимость нашей страны во время полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию – единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн, согласно постановлению Кабмина №168.

Недавно был расширен перечень лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военного, в соответствии с постановлением №168 Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения.

Кто из членов семьи погибшего военного имеет право на получение денежной компенсации и какие документы понадобятся — разбирались Факты ICTV.

Что влияет на размер выплаты на погибшего воина

На размер помощи влияют обстоятельства гибели военного. Если он погиб в боевых действиях на фронте, то его родные имеют право на выплату в размере 15 млн грн. Если военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях, то объем компенсации будет меньше — 2,496 млн грн.

Сейчас государство выплачивает семьям погибших воинов две суммы: 15 млн и 2,496 млн грн:

выплата в размере 15 млн грн предусмотрена семьям погибших военнослужащих, погибших в боевых действиях. Для ее получения обязательно необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего.

выплата в размере 2 496 000 грн (750 прожиточных минимумов) предусмотрена в случае гибели военного на службе, но не в условиях боевых действий.

Выплаты за погибшего воина 2026: кто может получить

Помощь за погибшего военного распределяется равными частями на всех получателей, которые указаны в статье 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

На случай своей гибели военнослужащий имеет право составить личное распоряжение (в письменной форме) о выплате единовременной денежной помощи определенным людям, самостоятельно определив размер их доли в процентах. В этом случае помощь будет распределяться на тех лиц, кто в нем указан.

Однако несовершеннолетние, малолетние или совершеннолетние нетрудоспособные дети, а также нетрудоспособная вдова или вдовец и нетрудоспособные родители погибшего человека имеют право на получение выплаты независимо от наличия личного распоряжения погибшего. Им в любом случае выплачивается 50% от доли.

Получить выплату за погибшего воина могут:

дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего или умершего лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

один из супругов, переживший погибшего (умершего);

родители (усыновители) погибшего или умершего лица, если они не были лишены в отношении него родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели или смерти;

внуки погибшего или умершего лица, если на момент его гибели их родители погибли (умерли);

женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее или умершее лицо проживало одной семьей, но не состояли в браке между собой или в любом другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;

иждивенцы погибшего или умершего человека.

Иждивенцы погибшего — члены семьи умершего, находившиеся на его полном содержании или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Ими могут быть:

нетрудоспособные совершеннолетние дети;

совершеннолетние дети до 23 лет, которые получали алименты в связи с обучением;

братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет и находились на полном обеспечении погибшего.

Также есть обязательное условие: родственники погибшего не должны проживать в РФ или в Беларуси, а также не могут быть осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.

Родственники, имеющие право на получение выплат, могут от них отказаться в пользу другого члена семьи. Если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты, или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию.

Какие документы понадобятся

После оповещения о гибели военкоматы или воинская часть должны выдать родственникам свидетельство о смерти. После того, как семья получила свидетельство о смерти военного, можно начинать собирать необходимые документы. Семья может обратиться к военному руководству погибшего, чтобы получить дополнительные документы.

В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего:

Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части. Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного. Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.

После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации.

Там они подают заявление о назначении выплаты и пакет документов, в частности:

документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;

личные документы лица члена семьи, претендующего на выплату;

документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на иждивении погибшего).

Если есть судебные решения об опеке или родительской опеке – их тоже стоит подать.

