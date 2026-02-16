Сім’я кожного українського військового, який загинув за свободу та незалежність нашої країни під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію – одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн, згідно з постановою Кабміну №168.

Нещодавно було розширено перелік осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військового, відповідно до постанови №168 Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану.

Хто з членів родини загиблого військового має право на отримання грошової компенсації та які документи знадобляться – розбиралися Факти ICTV.

Що впливає на розмір виплати на загиблого воїна

На розмір допомоги впливають обставини загибелі військового. Якщо він загинув у бойових діях на фронті, то його рідні мають право на виплату в розмірі 15 млн грн. Якщо військовий загинув у період проходження військової служби, але не в бойових діях, то обсяг компенсації буде меншим – 2,496 млн грн.

Наразі держава виплачує родинам загиблих воїнів дві суми: 15 млн та 2,496 млн грн:

виплата в розмірі 15 млн грн передбачена сімʼям загиблих військовослужбовців, що загинули в бойових діях. Для її отримання обов’язково необхідно мати витяг з наказу військової частини та особової справи загиблого.

виплата в розмірі 2 496 000 грн (750 прожиткових мінімумів) передбачена у разі загибелі військового на службі, але не в умовах бойових дій.

Виплати за загиблого воїна 2026: хто може отримати

Допомога за загиблого військового розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів, які зазначені в статті 16 закону України Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей.

На випадок своєї загибелі військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження (в письмовій формі) про виплату одноразової грошової допомоги певним людям, самостійно визначивши розмір їхньої частки у відсотках. У цьому випадку допомога буде розподілятися на тих осіб, хто в ньому вказаний.

Проте неповнолітні, малолітні або повнолітні непрацездатні діти, а також непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки загиблої людини мають право на отримання виплати незалежно від наявності особистого розпорядження загиблого. Їм у будь-якому випадку виплачується 50% від частки.

Особи, які можуть отримати виплату за загиблого воїна:

діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої чи померлої особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

батьки (усиновлювачі) загиблої чи померлої особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі або смерті;

внуки загиблої чи померлої особи, якщо на момент її загибелі їх батьки загинули (померли);

жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла або померла особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці загиблої чи померлої особи.

Утриманці загиблого – члени сім’ї померлого, що перебували на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним та основним джерелом засобів до існування.

Ними можуть бути:

непрацездатні повнолітні діти;

повнолітні діти до 23 років, які отримували аліменти у зв’язку із навчанням;

брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років та перебували на повному забезпеченні загиблого.

Також є обовʼязкова умова: родичі загиблого не повинні проживати у РФ чи в Білорусі, а також не можуть бути засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність чи пособництво державі-агресору.

Родичі, які мають право на отримання виплат, можуть від них відмовитися на користь іншого члена сімʼї. Якщо хтось із членів родини відмовляється від виплати, або не звернувся за нею протягом трьох років, то їхня частка розподіляється між іншими, хто має право на цю компенсацію.

Які документи знадобляться

Після сповіщення про загибель військкомати або військова частина мають видати родичам свідоцтво про смерть. Після того, як сімʼя отримала свідоцтво про смерть військового, можна починати збирати необхідні документи. Родина має звернутися до військового керівництва загиблого, щоб отримати додаткові документи.

Протягом 10 днів командир військової частини передає родичам загиблого:

Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини. Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. Витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Після отримання цих документів члени сім’ї мають звернутися до районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) незалежно від місця реєстрації.

Там вони подають заяву про призначення виплати та пакет документів, зокрема:

документи, які підтверджують загибель військового та обставини;

особисті документи особи члена родини, яка претендує на виплату;

документи, які підтверджують родинні зв’язки із загиблим (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, копію свідоцтва про народження загиблого, копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого).

Якщо є судові рішення про опіку чи батьківське піклування – їх теж варто подати.

