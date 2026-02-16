Українські війська контролюють південні околиці Вовчанська Харківської області, хоча більша частина міста зруйнована внаслідок бойових дій.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Ситуація у Вовчанську: що відомо

За словами Трегубова, інтенсивність боїв на Вовчанському напрямку подекуди нижча, ніж, наприклад, на Лиманському, однак умови оборони значно складніші через масштабні руйнування міста.

Російські війська, діючи меншими силами, намагаються вибити українських захисників із позицій на підступах до Вовчанська, зокрема в районах Вовчанських Хуторів та Стариці.

Віктор Трегубов наголосив, що утримання південних околиць міста вже є позитивним результатом, з огляду на зруйновані позиції та близькість північної частини Вовчанська до державного кордону.

Раніше повідомлялося, що російські війська мають заздалегідь визначені плани бойових дій на Харківському напрямку, зокрема щодо Вовчанська та подальшого просування в бік Лимана.

За словами Трегубова, на початку року російські підрозділи не демонстрували надвисокої інтенсивності бойових дій, натомість зосередилися на перегрупуванні та “промацуванні” української лінії оборони вздовж усієї зони відповідальності.

