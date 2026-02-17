В Киеве восстановили теплоснабжение в 2 600 домах, которые остались без отопления после атак российских оккупантов 12 февраля.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Кличко о восстановлении теплоснабжения в Киеве

— Во всех 2 600 домах, которые остались без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля, восстановили подачу теплоснабжения. Коммунальщики продолжают работать в других домах, где возникают аварии, и ремонтируют в них системы теплоснабжения, — сообщил городской голова во вторник, 17 февраля.

По словам мэра, еще более 1 100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предыдущих обстрелов.

Сейчас смотрят

Подать теплоноситель в эти дома пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска осуществили очередную атаку на Киев.

Враг обстрелял объекты гражданской инфраструктуры, применив баллистическое вооружение и беспилотники.

После массированного удара почти 2 600 домов в столице остались без теплоснабжения.

Речь идет о многоэтажных жилых домах в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. В результате атаки пострадали два человека.

Дарницкая ТЭЦ обеспечивала теплом 1 тыс. 100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах. В начале февраля она получила критические повреждения в результате российского обстрела.

Виталий Кличко говорил, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ понадобится около двух месяцев.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.