Оперативная обстановка на Александровском направлении и в районе Гуляйполя в Запорожской области остается сложной.

Противник проводит постоянные атаки, в том числе с применением вооружения и военной техники (ОВТ).

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский о ситуации на юго-восточном направлении

— Работаю в районе выполнения боевых задач на юго-восточных направлениях. Посетил ряд командных пунктов бригад и полков, которые участвуют в активных боевых действиях на Александровском направлении и в районе Гуляйполя, — сообщил он в понедельник, 16 февраля.

По словам Сырского, были проведены рабочие встречи с командующим ДШВ и командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей.

Главнокомандующий рассказал, что оперативная обстановка на этом направлении остается сложной.

Враг не отказывается от намерений прорвать боевые порядки Сил обороны и проводит постоянные атаки, в том числе с применением ОВТ, однако без существенного успеха.

— Воины Сил обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения противника и наносят ему значительные потери в живой силе и технике. В то же время наши подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы, — рассказал Сырский.

Освобождение территорий и сохранение жизней воинов

Он добавил, что во время поездки заслушал доклады командиров о выполнении поставленных задач, изменении оперативной обстановки, предложениях дальнейших действий и обеспечении первоочередных потребностей подразделений, и отдал соответствующие распоряжения.

— Подчеркнул первоочередной приоритет: освобождать территории – крайне важно, однако, мы должны прежде всего беречь жизни наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений, – отметил главнокомандующий.

Сырский также напомнил командирам, что при расстановке и назначении военнослужащих на должности необходимо обязательно учитывать их профессиональный опыт, квалификацию и специальные навыки, полученные в гражданской жизни.

