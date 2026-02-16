Сили оборони проводять результативні контратаки в районі Гуляйполя – Сирський
- Ворог проводить атаки на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя із застосуванням озброєння та військової техніки.
- Воїни ЗСУ утримують рубежі та завдають росіянам значних втрат у живій силі й техніці.
Оперативна обстановка на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя у Запорізькій області залишається складною.
Противник проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням озброєння та військової техніки (ОВТ).
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Сирський про ситуацію на південно-східному напрямку
– Працюю в районі виконання бойових завдань на південно-східних напрямках. Відвідав низку командних пунктів бригад і полків, які беруть участь в активних бойових діях на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя, – повідомив він у понеділок, 16 лютого.
За словами Сирського, були проведені робочі зустрічі з командувачем ДШВ та командирами десантно-штурмових і штурмових частин.
Головнокомандувач розповів, що оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною.
Ворог не залишає намірів прорвати бойові порядки Сил оборони та проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху.
– Воїни Сил оборони утримують визначені рубежі і позиції, зривають наміри противника та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці. Водночас наші підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби, – розповів Сирський.
Звільнення територій і збереження життів воїнів
Він додав, що під час поїздки заслухав доповіді командирів щодо виконання поставлених завдань, зміни оперативної обстановки, пропозицій подальших дій та забезпечення першочергових потреб підрозділів, і віддав відповідні розпорядження.
– Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території – вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів, – зауважив головнокомандувач.
Сирський також нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військовослужбовців на посади необхідно обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті.