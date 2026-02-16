Оперативна обстановка на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя у Запорізькій області залишається складною.

Противник проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням озброєння та військової техніки (ОВТ).

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський про ситуацію на південно-східному напрямку

– Працюю в районі виконання бойових завдань на південно-східних напрямках. Відвідав низку командних пунктів бригад і полків, які беруть участь в активних бойових діях на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя, – повідомив він у понеділок, 16 лютого.

За словами Сирського, були проведені робочі зустрічі з командувачем ДШВ та командирами десантно-штурмових і штурмових частин.

Головнокомандувач розповів, що оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною.

Ворог не залишає намірів прорвати бойові порядки Сил оборони та проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху.

– Воїни Сил оборони утримують визначені рубежі і позиції, зривають наміри противника та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці. Водночас наші підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби, – розповів Сирський.

Звільнення територій і збереження життів воїнів

Він додав, що під час поїздки заслухав доповіді командирів щодо виконання поставлених завдань, зміни оперативної обстановки, пропозицій подальших дій та забезпечення першочергових потреб підрозділів, і віддав відповідні розпорядження.

– Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території – вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів, – зауважив головнокомандувач.

Сирський також нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військовослужбовців на посади необхідно обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті.

