В Женеве (Швейцариия) начались переговоры в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, сегодня начался очередной раунд переговоров в трехстороннем формате – Украина, США, Россия.

— Спасибо американской стороне за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и условия для проведения встреч. Есть согласованные президентом Украины рамки работы и четкий мандат, — написал он в Telegram.

По словам Умерова, на повестке дня – безопасность и гуманитарные вопросы.

– Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир, — отметил он.

Напомним, что 16 февраля украинская делегация отправилась в Женеву, где в течение 17-18 февраля будет проходить следующий раунд переговоров с участием международных партнеров.

Как сообщал Рустем Умеров, состав команды сформировали с учетом военной, безопасной и политической составляющих переговорного процесса.

В украинскую делегацию вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, заместитель начальника Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий.

