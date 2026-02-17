У Женеві (Швейцарія) розпочались переговори у тристоронньому форматі за участі України, США та Росії.

Тристоронні переговори України, США та Росії у Швейцарії

Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, сьогодні розпочався черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США, Росія.

– Дякуємо американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Вдячні Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей. Маємо погоджені президентом України рамки роботи й чіткий мандат, – написав він у Telegram.

За словами Умєрова, на порядку денному – безпекові та гуманітарні питання.

– Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир, – зауважив він.

Нагадаємо, 16 лютого українська делегація вирушила до Женеви, де протягом 17-18 лютого відбуватиметься наступний раунд переговорів за участі міжнародних партнерів.

Як повідомляв Рустем Умєров напередодні, склад команди сформували з урахуванням військової, безпекової та політичної складових переговорного процесу.

До української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький.

