СБУ во второй раз за месяц поразила нефтяной терминал Таманьнефтегаза в Краснодарском крае РФ.
Второй раз за последний месяц беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала Таманьнефтегаз в Краснодарском крае РФ
— СБУ системно работает по объектам, которые приносят российскому бюджету значительные доходы и которые направляются на войну. Речь идет об энергетической и экспортной инфраструктуре, без которых врагу сложнее финансировать боевые действия и поддерживать свою логистику, — сообщил информированный источник в Службе безопасности.
Этот порт является одним из самых больших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа превышает 1 млн кубических метров.
Напомним, ночью местные жители писали в соцсетях о серии взрывов. В результате атаки беспилотников зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.
15 февраля в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение нефтяного терминала Таманнефтегаз в районе поселка Волна.
Предыдущая атака на терминал произошла 22 января 2026 года. Тогда беспилотники СБУ повредили технологические трубопроводы на причалах, целый ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом. Ориентировочные убытки составили около $50 млн.