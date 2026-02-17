СБУ во второй раз за месяц поразила нефтяной терминал Таманьнефтегаза в Краснодарском крае РФ.

Украинские дроны поразили Таманьнефтегаз в Краснодарском крае

Второй раз за последний месяц беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала Таманьнефтегаз в Краснодарском крае РФ

— СБУ системно работает по объектам, которые приносят российскому бюджету значительные доходы и которые направляются на войну. Речь идет об энергетической и экспортной инфраструктуре, без которых врагу сложнее финансировать боевые действия и поддерживать свою логистику, — сообщил информированный источник в Службе безопасности.

Этот порт является одним из самых больших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа превышает 1 млн кубических метров.

Напомним, ночью местные жители писали в соцсетях о серии взрывов. В результате атаки беспилотников зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.

15 февраля в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение нефтяного терминала Таманнефтегаз в районе поселка Волна.

Предыдущая атака на терминал произошла 22 января 2026 года. Тогда беспилотники СБУ повредили технологические трубопроводы на причалах, целый ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом. Ориентировочные убытки составили около $50 млн.

