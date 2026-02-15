После ночной атаки БпЛА в Краснодарском крае горели резервуары с нефтепродуктами
- Краснодарском крае после атаки БПЛА возникли пожары на промышленных объектах.
- Поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.
- К тушению привлекли более 120 спасателей, сообщают о раненых.
В Краснодарском крае РФ зафиксированы очаги возгорания на промышленных объектах после ночной атаки беспилотников.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.
Атака беспилотников в Краснодарском крае РФ
По его словам, повреждения обнаружены в поселке Волна Темрюкского района, а также в Сочи и селе Юровка в Анапе. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Волна.
— Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация – в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, – написал Кондратьев в телеграмм-канале.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в поселке Волна из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами.
К ликвидации последствий пожаров привлечены более 120 спасателей. Также сообщается о двух раненых, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, 12 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании ЛУКОЙЛ в российском городе Ухта в республике Коми.
По словам очевидцев, в городе прогремели несколько взрывов, после чего на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар.