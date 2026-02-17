СБУ вдруге за місяць уразила нафтовий термінал Таманьнафтогаз у Краснодарському краї РФ.

Українські дрони уразили Таманьнафтогаз у Краснодарському краї

Вдруге за останній місяць безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу Таманьнафтогаз у Краснодарському краї РФ.

– СБУ системно працює по об’єктах, які приносять російському бюджету значні прибутки, котрі направляються на війну. Йдеться про енергетичну та експортну інфраструктуру, без яких ворогу складніше фінансувати бойові дії та підтримувати свою логістику, — повідомило поінформоване джерело у Службі безпеки.

Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу перевищує 1 млн кубічних метрів.

Нагадаємо, що уночі місцеві жителі писали в соцмережах про серію вибухів. Унаслідок атаки безпілотників зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі.

15 лютого у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження нафтового терміналу Таманьнафтогаз в районі селища Волна.

Ще одна атака на термінал відбулася 22 січня 2026 року. Тоді безпілотники СБУ пошкодили технологічні трубопроводи на причалах та низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. Орієнтовні збитки становили близько $50 млн.

