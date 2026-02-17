В Дії сообщили о возможности верифицировать Starlink в отделениях Новой почты и Укрпочты.

Верификация Starlink в отделении Новой почты и Укрпочты

В Украине теперь можно будет регистрировать Starlink в отделениях Новой почты и Укрпочты.

– Теперь физические лица могут верифицировать терминал не только в ЦНАПе. Добавляем еще больше удобных локаций. Регистрируйте Starlink в отделениях Новой почты и Укрпочты рядом с вами. Каждый подтвержденный терминал помогает отличить свою связь от связи врага. Так блокируем устройства оккупантов и сохраняем стабильный интернет для украинцев, — сообщают в сервисе государственных услуг Дія.

Для физических лиц один терминал можно верифицировать дистанционно. Если таких устройств больше (до трех), необходимо быть рядом с ними при подаче заявления.

Для компаний все полностью онлайн через портал Дія, приносить оборудование не нужно.

Для того, чтобы верифицироваться в отделении Новой почты и Укрпочты, нужно подготовить UTID или Dish ID, серийный номер комплекта и номер аккаунта Starlink. После проверки терминал попадает в белый список и работает без ограничений.

Чтобы пройти верификацию максимально быстро, нужно зарегистрироваться в электронную очередь на сайте Новой почты и прийти в указанное время.

