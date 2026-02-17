Верифицировать Starlink теперь можно в Новой почте и Укрпочте: как это сделать
- Регистрировать Starlink теперь можно в отделениях Новой почты и Укрпочты.
- Один терминал можно верифицировать дистанционно, если их больше – нужно находиться рядом с устройствами.
- В то же время для компаний все полностью онлайн через портал Дія, приносить оборудование не нужно.
В Дії сообщили о возможности верифицировать Starlink в отделениях Новой почты и Укрпочты.
Верификация Starlink в отделении Новой почты и Укрпочты
В Украине теперь можно будет регистрировать Starlink в отделениях Новой почты и Укрпочты.
– Теперь физические лица могут верифицировать терминал не только в ЦНАПе. Добавляем еще больше удобных локаций. Регистрируйте Starlink в отделениях Новой почты и Укрпочты рядом с вами. Каждый подтвержденный терминал помогает отличить свою связь от связи врага. Так блокируем устройства оккупантов и сохраняем стабильный интернет для украинцев, — сообщают в сервисе государственных услуг Дія.
Для физических лиц один терминал можно верифицировать дистанционно. Если таких устройств больше (до трех), необходимо быть рядом с ними при подаче заявления.
Для компаний все полностью онлайн через портал Дія, приносить оборудование не нужно.
Для того, чтобы верифицироваться в отделении Новой почты и Укрпочты, нужно подготовить UTID или Dish ID, серийный номер комплекта и номер аккаунта Starlink. После проверки терминал попадает в белый список и работает без ограничений.
Чтобы пройти верификацию максимально быстро, нужно зарегистрироваться в электронную очередь на сайте Новой почты и прийти в указанное время.