У Дії повідомили про можливість верифікувати Starlink у відділенні Нової пошти та Укрпошти.

В Україні тепер можна буде реєструвати Starlink у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.

– Тепер фізичні особи можуть верифікувати термінал не лише в ЦНАПі. Додаємо ще більше зручних локацій. Реєструйте Starlink у відділеннях Нової пошти та Укрпошти поруч із вами. Кожен підтверджений термінал допомагає відрізнити свій зв’язок від ворожого. Так блокуємо пристрої окупантів і зберігаємо стабільний інтернет для українців, – повідомляють у сервісі державних послуг Дія.

Для фізичних осіб один термінал можна верифікувати дистанційно. Якщо таких пристроїв більше, до трьох, необхідно бути поруч із ними під час подання заяви.

Для компаній усе повністю онлайн через портал Дія, приносити обладнання не потрібно.

Для того, щоб верифікуватися у відділенні Нової пошти та Укрпошти потрібно підготувати UTID або Dish ID, серійний номер комплекту та номер облікового запису Starlink. Після перевірки термінал потрапляє до білого списку й працює без обмежень.

Аоб пройти верифікацію максимально швидко, потрібно зареєструватися в електронну чергу на сайті Нової пошти й прийти у зазначений час.

