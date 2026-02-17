Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций со среды, 18 февраля, переходит на круглосуточный режим работы в связи с ухудшением погодных условий в Украине.

Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Ухудшение погодных условий 18 февраля: противодействие угрозам

— 18 февраля на большей части территории Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий. Сложные метеорологические явления охватят почти всю страну, за исключением западных областей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что задача штаба — оперативное реагирование на угрозы и надлежащая организация противодействия осложнениям дорожного движения.

В ГСЧС уточнили, что сильный снег и дождь ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях. В дневные часы снег прогнозируют также в Черкасской и Сумской областях.

Обледенение и гололед на дорогах ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской области, Полтавской, Харьковской области и Луганской области.

В восточных, большинстве южных и центральных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Интенсивные осадки в Одесской области

Самые сложные погодные условия ожидаются в Одесской области. Синоптики прогнозируют интенсивные осадки, гололед и сильный порывистый ветер. Установлен II уровень опасности – оранжевый.

— Вниманию водителей! Временное ограничение движения на трассе М-15 Одесса-Рени для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта, — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он добавил, что 18 февраля с 05:00 Службой восстановления и развития инфраструктуры Одесской области вводятся временные ограничения движения на автотрассе государственного значения М-15 Одесса-Рень (на г. Бухарест) по всей ее протяженности.

Ограничения касаются автобусов, микроавтобусов (пассажирские перевозки), а также всех видов грузового транспорта.

Меры вводятся для безопасности участников дорожного движения и недопущения возникновения аварийных ситуаций в условиях сильных осадков, порывистого ветра и гололеда.

Для легкового транспорта движение пока остается без ограничений.

В Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях прогнозируется значительный снег и дождь, добавили в Агентстве восстановления.

В большинстве южных, центральных и восточных областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на дорогах сильная гололедица.

На границе с Молдовой ограничат движение в пунктах пропуска

В Госпогранслужбе предупредили, что движение через пункты пропуска, расположенные на границе с Молдовой, будет ограничено.

Из-за сложных погодных условий, которые повышают риск для всех участников дорожного движения, а также с целью своевременного устранения последствий непогоды и предотвращения аварийных ситуаций вводится временное ограничение движения.

Ограничение вводится для грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок (автобусы, микроавтобусы) на дороге государственного значения M-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), км 11+920 – км 308+000, начиная с 05:00 18 февраля 2026 года.

Движение к и из пунктов пропуска Паланка-Маяки-Удобное, Старокозаче, Серпневое, Малоярославец, Лесное, Рени, Долинское, Орловка, Виноградовка, Табаки и Новые Трояны для указанных транспортных средств будет временно приостановлено.

