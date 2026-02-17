В Україні через негоду розгортають штаб з ліквідації наслідків НС: що відомо
Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з середи, 18 лютого, переходить на цілодобовий режим роботи у зв’язку з погіршенням погодних умов в Україні.
Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Погіршення погодних умов в 18 лютого: протидія загрозам
– 18 лютого на більшій частині території України очікується значне погіршення погодних умов. Складні метеорологічні явища охоплять майже всю країну, за винятком західних областей”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдання Штабу – оперативне реагування на загрози та належна організація протидії ускладненням дорожнього руху.
У ДСНС уточнили, що сильний сніг і дощ очікуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях. У денні години сніг прогнозують також у Черкаській та Сумській областях.
Ожеледь та ожеледиця на дорогах очікуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській області, Полтавській, Харківській області та Луганській області.
У східних, більшості південних і центральних областях прогнозують пориви вітру 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
Інтенсивні опади на Одещині
Найскладніші погодні умови очікуються в Одеській області. Синоптики прогнозують інтенсивні опади, ожеледь та сильний поривчастий вітер. Встановлено II рівень небезпечності – помаранчевий.
– До уваги водіїв! Тимчасове обмеження руху на трасі М-15 Одеса-Рені для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту, – повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він додав, що 18 лютого з 05:00 Службою відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області запроваджуються тимчасові обмеження руху на автотрасі державного значення М – 15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) по всій її протяжності.
Обмеження стосуються автобусів, мікроавтобусів (пасажирські перевезення), а також всіх видів вантажного транспорту.
Заходи впроваджуються задля безпеки учасників дорожнього руху та недопущення виникнення аварійних ситуацій в умовах сильних опадів, поривчастого вітру та ожеледиці.
Для легкового транспорту рух наразі залишається без обмежень.
На Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Черкащині та Сумщині прогнозується значний сніг та дощ, додали в Агентстві відновлення.
У більшості південних, центральних та східних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а на дорогах сильна ожеледиця.”
У Держприкордонслужбі попередили, рух через пункти пропуску, що знаходяться на кордоні з Молдовою, буде обмежено.