Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з середи, 18 лютого, переходить на цілодобовий режим роботи у зв’язку з погіршенням погодних умов в Україні.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Погіршення погодних умов в 18 лютого: протидія загрозам

– 18 лютого на більшій частині території України очікується значне погіршення погодних умов. Складні метеорологічні явища охоплять майже всю країну, за винятком західних областей”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдання Штабу – оперативне реагування на загрози та належна організація протидії ускладненням дорожнього руху.

Зараз дивляться

У ДСНС уточнили, що сильний сніг і дощ очікуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях. У денні години сніг прогнозують також у Черкаській та Сумській областях.

Ожеледь та ожеледиця на дорогах очікуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській області, Полтавській, Харківській області та Луганській області.

У східних, більшості південних і центральних областях прогнозують пориви вітру 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Інтенсивні опади на Одещині

Найскладніші погодні умови очікуються в Одеській області. Синоптики прогнозують інтенсивні опади, ожеледь та сильний поривчастий вітер. Встановлено II рівень небезпечності – помаранчевий.

– До уваги водіїв! Тимчасове обмеження руху на трасі М-15 Одеса-Рені для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту, – повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що 18 лютого з 05:00 Службою відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області запроваджуються тимчасові обмеження руху на автотрасі державного значення М – 15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) по всій її протяжності.

Обмеження стосуються автобусів, мікроавтобусів (пасажирські перевезення), а також всіх видів вантажного транспорту.

Заходи впроваджуються задля безпеки учасників дорожнього руху та недопущення виникнення аварійних ситуацій в умовах сильних опадів, поривчастого вітру та ожеледиці.

Для легкового транспорту рух наразі залишається без обмежень.

На Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Черкащині та Сумщині прогнозується значний сніг та дощ, додали в Агентстві відновлення.

У більшості південних, центральних та східних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а на дорогах сильна ожеледиця.”

У Держприкордонслужбі попередили, рух через пункти пропуску, що знаходяться на кордоні з Молдовою, буде обмежено.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.