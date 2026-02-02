Традиционно 2 февраля степной сурок Тимко IV, который живет на исследовательской станции Харьковского национального университета имени В. Каразина в Нестеровке, сделал прогноз, когда украинцам ждать прихода весны.

Прогноз сурка на весну 2026 года

В этом году сурок увидел свою тень — это указывает на то, что весна наступит через шесть недель.

— В этом году сурок увидел свою тень. То есть весна придет через 6 недель. По крайней мере, он так считает, — перевел предсказание сурка заведующий станцией Владимир Грубник.

День сурка 2026 прошел в дистанционном формате — без посетителей и журналистов. Прогноз погоды делал Тимко IV, родной брат предыдущего “синоптика” Тимка III.

Как отмечается в видео Каразинского университета, в прошлом сезоне в семье Тимка III не было потомства.

— Малышей не было, видимо, из-за того, что зима была теплой, а еще и звуки войны. Все это — неблагоприятные условия для спячки. Сурки спали очень мало, очень неглубоко. Этой зимой погода совсем другая, сурки спали лучше, хотя тишина и не наступила, — говорится в видео.

Напомним, что День сурка на биостанции ХНУ отмечают с 2004 года. Тимко II предсказывал погоду 7 раз, после чего ушел на заслуженный отдых.

В 2017 году, кроме прихода весны через 6 недель, грызун также предсказал, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим. До этого прогнозами занимался его предшественник — Тимко I, которого отправили на заслуженную пенсию по возрасту.

Фото: Харьковский национальный университет имени Каразина

