Сегодня ночью в помещении Коломыйского районного ТЦК прогремел взрыв. СБУ квалифицирует взрыв как террористический акт.

Об этом Факты ICTV сообщили в пресс-службе СБУ в Ивано-Франковской области.

Взрыв в ТЦК в Коломые

Следователями установлено, что взрыв в ТЦК произошел сегодня в 01:15. В результате происшествия пострадавших нет, однако взрывом повреждено здание территориального центра комплектования.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ищет причастных к совершению теракта в здании ТЦК.

Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

