Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Ночью прогремел взрыв в ТЦК в Коломые: СБУ расследует теракт
Сегодня ночью в помещении Коломыйского районного ТЦК прогремел взрыв. СБУ квалифицирует взрыв как террористический акт.
Об этом Факты ICTV сообщили в пресс-службе СБУ в Ивано-Франковской области.
Взрыв в ТЦК в Коломые
Сейчас смотрят
Следователями установлено, что взрыв в ТЦК произошел сегодня в 01:15. В результате происшествия пострадавших нет, однако взрывом повреждено здание территориального центра комплектования.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ищет причастных к совершению теракта в здании ТЦК.
Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.