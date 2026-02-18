Контррозвідка СБУ викрила та затримала 17-річну харків’янку, яку ФСБ залучила до підготовки вибухів у багатолюдних місцях обласного центру.

Дівчина виготовляла саморобні вибухові пристрої та готувалася до їхнього дистанційного підриву.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зараз дивляться

Підготовка теракту в Харкові: що відомо

За даними слідства, неповнолітню завербували російські спецслужби через Telegram-канали з пошуку “швидких підробітків”.

Погодившись на обіцянку легких грошей, дівчина отримала від кураторів ФСБ інструкції та координати схронів із вибухівкою.

Агентку затримали “на гарячому” під час комендантської години, коли вона забирала саморобний вибуховий пристрій із тайника, замаскованого біля сміттєвих контейнерів.

Надалі вона планувала на таксі перевезти вибухівку до центральної частини Харкова та залишити її для дистанційного підриву у годину пік.

Як встановили правоохоронці, зловмисниця також самостійно виготовляла бомби з підручних засобів за детальними інструкціями ФСБ.

Для підсилення уражальної дії вона закуповувала хімічні компоненти та цвяхи.

Під час обшуків у затриманої вилучили готовий СВП, близько п’яти літрів хімічної рідини, складові для виготовлення ще однієї вибухівки, а також смартфон, через який вона контактувала з російським куратором.

Слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі вона перебуває під вартою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.