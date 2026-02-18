Вікторія Тарасова
Потери врага на 18 февраля: ВСУ уничтожили 740 оккупантов и 40 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 740 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 18 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 256 080 (+740) человек,
- танков – 11 681 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 051 (+6) ед.,
- артиллерийских систем – 37 363 (+40) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 648 ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 301 (+1) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 137 924 (+1851) ед.,
- крылатых ракет – 4 314 (+26) ед.,
- кораблей и катеров – 29 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 919 (+194) ед.,
- специальной техники – 4 072 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1456-е сутки.
