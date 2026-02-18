За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 740 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 18 февраля 2026 года

личного состава – около 1 256 080 (+740) человек,

танков – 11 681 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 24 051 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 37 363 (+40) ед.,

реактивных систем залпового огня – 1 648 ед.,

средств противовоздушной обороны – 1 301 (+1) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 137 924 (+1851) ед.,

крылатых ракет – 4 314 (+26) ед.,

кораблей и катеров – 29 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 78 919 (+194) ед.,

специальной техники – 4 072 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1456-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

