За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 740 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 18 февраля 2026 года

  • личного состава – около 1 256 080 (+740) человек,
  • танков – 11 681 (+3) ед.,
  • боевых бронированных машин – 24 051 (+6) ед.,
  • артиллерийских систем – 37 363 (+40) ед.,
  • реактивных систем залпового огня – 1 648 ед.,
  • средств противовоздушной обороны – 1 301 (+1) ед.,
  • самолетов – 435 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 137 924 (+1851) ед.,
  • крылатых ракет – 4 314 (+26) ед.,
  • кораблей и катеров – 29 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 78 919 (+194) ед.,
  • специальной техники – 4 072 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1456-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

