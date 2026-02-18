Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 740 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 18 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 256 080 (+740) осіб,

танків – 11 681 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 24 051 (+6) од.,

артилерійських систем – 37 363 (+40) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 648 од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 301 (+1) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 347 од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 137 924 (+1851) од.,

крилатих ракет – 4 314 (+26) од.,

кораблів та катерів – 29 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 919 (+194) од.,

спеціальної техніки – 4 072 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1456-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

