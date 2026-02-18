Зеленский о первом дне переговоров в Женеве: Россия затягивала процесс
- Россия пытается затянуть переговорный процесс, который мог выйти на финальный этап.
- Украина настаивает на результативности переговоров и реальных мирных решениях.
- Отдельный фокус переговоров – гуманитарное направление, обмен пленными и освобождение гражданских.
Первый день переговоров в Женеве о мирном завершении войны в Украине был непростым. Россия пытается затянуть переговоры, которые уже должны были выйти на финальный этап.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Переговоры в Женеве: заявление Зеленского о первом дне
Владимир Зеленский сообщил, что 17 февраля, в первый день переговоров в Женеве, были разные форматы встреч.
Украина встречалась с Америкой тет-а-тет, также были многосторонние форматы.
– В частности, были переговоры между украинскими, американскими и российскими представителями в двух направлениях, а именно – по военным и военно-политическим вопросам, – заявил он.
Президент добавил, что украинская и американская делегации встречались с европейскими представителями, среди которых были:
- Великобритания;
- Франция;
- Германия;
- Италия;
- Швейцария.
Зеленский подчеркнул, что участие Европы в процессе является критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей. Он пояснил, что Украина не сомневается, что партнеры имеют возможность обеспечить конструктивность процесса переговоров, а следовательно, и достойный результат.
– Вчера действительно были непростые встречи, и мы можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые уже могли бы выйти на финальный этап. Спасибо американской стороне за внимание к деталям и терпение в разговорах с присутствующими представителями России, – подытожил он.
Президент заявил, что на переговорах 18 февраля должны обсудить гуманитарное направление, а именно – шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских.
Он поблагодарил украинских представителей за командную работу и реализацию предоставленных директив и подчеркнул, что Украине нужны гарантированная безопасность и надежный длительный мир.
Напомним, в Женеве прошел второй день переговоров Украины, США и России. Пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Диана Давитян сообщила, что 18 февраля переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Женеве длились около двух часов.