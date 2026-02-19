В Украине создадут координационный центр для работы с громадами. Опыт громад, которые лучше справились с вызовами этой зимы, будет использоваться по всей Украине.

Об этом заявил во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский.

Опыт успешных громад будет внедрен по всей Украине

— Сегодня начали новую работу с регионами, с областными властями, с нашими громадами. Весь реальный опыт наших украинских громад должны использовать для более эффективных общегосударственных решений, — заявил президент.

По его словам, громады, которые продемонстрировали эффективную защиту инфраструктуры и быстрое восстановление после вражеских ударов, станут примером для страны.

— Каждая громада, которая проходит эту зиму с большей защитой для людей, с более эффективным и быстрым восстановлением после ударов, с более успешными проектами в защите основной инфраструктуры, — весь такой опыт мы будем масштабировать, — говорится в обращении.

Для реализации этой задачи Кабинет министров создаст специальный координационный центр.

Это решение президент обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко. К работе центра привлекут Офис президента и сильных руководителей ОВА.

Зеленский добавил, что этот вопрос обсуждался также с главой Запорожской ОВА Иваном Федоровым.

— Мы будем работать все вместе и с другими руководителями областей, городов и общин — всех, чей опыт заслуживает внимания, — подытожил президент.

Напомним, 19 февраля после селектора по ситуации в регионах с электричеством и теплоснабжением Зеленский сообщил, что в Украине будет сформирован план перестройки и обновления энергообеспечения на следующий отопительный сезон.

