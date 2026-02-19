Досвід громад, що успішно пройшли зиму, масштабують по всій країні – Зеленський
- Кабінет міністрів створить координаційний центр для роботи з громадами, заявив Володимир Зеленський.
- Досвід громад, які ефективно захистили інфраструктуру та швидко відновлюються після ударів РФ, масштабують по всій Україні.
В Україні створять координаційний центр для роботи з громадами. Досвід громад, які краще впоралися з викликами цієї зими, буде використовуватися по всій Україні.
Про це заявив під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський.
Досвід успішних громад буде запроваджений по всій Україні
– Сьогодні почали нову роботу з регіонами, з обласними владами, з нашими громадами. Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень, – заявив президент.
За його словами, громади, які продемонстрували ефективний захист інфраструктури та швидке відновлення після ворожих ударів, стануть прикладом для країни.
– Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, з більш ефективним і швидким відновленням після ударів, з більш успішними проєктами в захисті основної інфраструктури, – увесь такий досвід ми будемо масштабувати, – йдеться у зверненні.
Для реалізації цього завдання Кабінет міністрів створить спеціальний координаційний центр.
Це рішення президент обговорив із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. До роботи центру залучать Офіс президента та сильних керівників ОВА.
Зеленський додав, що це питання обговорювалися також із головою запорізької ОВА Іваном Федоровим.
– Ми будемо працювати всі разом і з іншими керівниками областей, міст та громад – усіх, чий досвід заслуговує на увагу, – підсумував президент.
Нагадаємо, 19 лютого після селектору щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням Зеленський повідомив, що в Україні буде сформований план перебудови та оновлення енергозабезпечення на наступний опалювальний сезон.