В Україні створять координаційний центр для роботи з громадами. Досвід громад, які краще впоралися з викликами цієї зими, буде використовуватися по всій Україні.

Про це заявив під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський.

Досвід успішних громад буде запроваджений по всій Україні

– Сьогодні почали нову роботу з регіонами, з обласними владами, з нашими громадами. Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень, – заявив президент.

За його словами, громади, які продемонстрували ефективний захист інфраструктури та швидке відновлення після ворожих ударів, стануть прикладом для країни.

– Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, з більш ефективним і швидким відновленням після ударів, з більш успішними проєктами в захисті основної інфраструктури, – увесь такий досвід ми будемо масштабувати, – йдеться у зверненні.

Для реалізації цього завдання Кабінет міністрів створить спеціальний координаційний центр.

Це рішення президент обговорив із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. До роботи центру залучать Офіс президента та сильних керівників ОВА.

Зеленський додав, що це питання обговорювалися також із головою запорізької ОВА Іваном Федоровим.

– Ми будемо працювати всі разом і з іншими керівниками областей, міст та громад – усіх, чий досвід заслуговує на увагу, – підсумував президент.

Нагадаємо, 19 лютого після селектору щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням Зеленський повідомив, що в Україні буде сформований план перебудови та оновлення енергозабезпечення на наступний опалювальний сезон.

