Заболевания депутатов Верховной Рады и работников Аппарата вызваны не питанием в столовой парламента, а норовирусом.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Аппарата Рады.

Массовая болезнь в Раде: что установили медики

По данным Центра превентивной медицины Государственного управления делами, который расследовал заболевание народных депутатов Украины и работников Аппарата, ситуация не связана с питанием в столовой Рады.

Там напомнили, что после сообщений об отравлении было немедленно инициировано проведение комплекса мероприятий с привлечением соответствующих специалистов.

Проверили, как отмечается, и саму столовую, и ее работников, документацию, продукты, процесс приготовления пищи. Была исследована питьевая вода, а также та, которую использовали для приготовления пищи.

– Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, обнаружен один и тот же тип вируса – норовирус (острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем), – говорится в заявлении.

Аппарат Рады подчеркнул, что принимает дополнительные меры для того, чтобы распространение инфекции не было допущено.

Напомним, 12 февраля Рада не смогла рассмотреть ни один вопрос из-за нехватки голосов.

Тогда значительное количество парламентариев отсутствовали по причине болезни или командировки.

После этого Рада остановила работу столовой. Предварительно считалось, что народные депутаты отравились. Из-за этого в столовой проводили санитарную проверку.

