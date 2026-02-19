Не отравление в столовой: в Верховной Раде объяснили массовое заболевание депутатов
- ПЦР-исследования подтвердили, что причиной заболевания является норовирус, а не питание в столовой парламента.
- Официальные службы проверили столовую, персонал, продукты, воду и процесс приготовления пищи.
- Аппаратом ВР введены дополнительные меры для недопущения распространения инфекции.
Заболевания депутатов Верховной Рады и работников Аппарата вызваны не питанием в столовой парламента, а норовирусом.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Аппарата Рады.
Массовая болезнь в Раде: что установили медики
По данным Центра превентивной медицины Государственного управления делами, который расследовал заболевание народных депутатов Украины и работников Аппарата, ситуация не связана с питанием в столовой Рады.
Там напомнили, что после сообщений об отравлении было немедленно инициировано проведение комплекса мероприятий с привлечением соответствующих специалистов.
Проверили, как отмечается, и саму столовую, и ее работников, документацию, продукты, процесс приготовления пищи. Была исследована питьевая вода, а также та, которую использовали для приготовления пищи.
– Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, обнаружен один и тот же тип вируса – норовирус (острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем), – говорится в заявлении.
Аппарат Рады подчеркнул, что принимает дополнительные меры для того, чтобы распространение инфекции не было допущено.
Напомним, 12 февраля Рада не смогла рассмотреть ни один вопрос из-за нехватки голосов.
Тогда значительное количество парламентариев отсутствовали по причине болезни или командировки.
После этого Рада остановила работу столовой. Предварительно считалось, что народные депутаты отравились. Из-за этого в столовой проводили санитарную проверку.