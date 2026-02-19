Захворювання депутатів Верховної Ради та працівників Апарату викликані не харчуванням у їдальні парламенту, а норавірусом.

Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою Апарату Ради.

Масова хвороба у Раді: що встановили медики

За даними Центру превентивної медицини Державного управління справами, який розслідував захворювання народних депутатів України та працівників Апарату, ситуація не пов’язана з харчуванням у їдальні Ради.

Там нагадали, що після повідомлень про отруєння було негайно ініційовано проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців.

Перевірили, як зазначається, і саму їдальню, і її працівників, документацію, продукти, процес приготування їжі. Була досліджена питна вода, а також та, яку використовували для приготування їжі.

– Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу – норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом), – йдеться у заяві.

Апарат Ради наголосив, що вживає додаткових заходів для того, щоб поширення інфекції не було допущене.

Нагадаємо, 12 лютого Рада не змогла розглянути жодне питання через брак голосів.

Тоді значна кількість парламентарів були відсутні через хворобу або відрядження.

Після цього Рада зупинила роботу їдальні. Попередньо вважалось, що народні депутати отруїлися. Через це в їдальні проводили санітарну перевірку.

