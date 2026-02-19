Швеція надає Україні пакет військової допомоги загальною вартістю 12,9 млрд крон (€1,2 млрд). До складу пакета входить зенітна установка Tridon Mk2.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає SVT.

Новий пакет допомоги від Швеції: що відомо

– Швеція є однією з країн, які надають Україні найбільшу підтримку, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Шведські системи, які ми поставили Україні, дуже добре зарекомендували себе на полі бою, – сказав Йонсон.

Міністр уточнив, що частина пакета на 4,3 млрд крон (€404 млн) передбачає закупівлю та передачу українським військовим систем озброєння для захисту від російських безпілотників.

Ідеться про систему протиповітряної оборони Tridon, ракети до ППО та дрони-перехоплювачі. Усе це розмістять на транспортних засобах.

Ще 5,6 млрд крон (€528 млн) спрямують на фінансування розроблення та виробництва в Україні далекобійних ракет і безпілотників повітряного і морського базування.

Окремо 3 млрд крон (€282 млн) використають на гранатомети, які перебували на озброєнні шведських збройних сил, на закупівлю артилерійських снарядів, запчастин і проведення навчання українського персоналу.

Зенітна установка Tridon Mk2 є мобільною системою протиповітряної оборони ближнього радіуса дії.

Її призначення – боротьба з безпілотниками, крилатими ракетами та повітряними цілями на низьких висотах.

