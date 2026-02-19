Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні на €1,2 млрд
- Швеція виділяє Україні пакет військової допомоги на €1,2 млрд, до якого входить зенітна установка Tridon Mk2.
- Ще €528 млн спрямують на фінансування виробництва в Україні далекобійних ракет і безпілотників повітряного і морського базування.
Швеція надає Україні пакет військової допомоги загальною вартістю 12,9 млрд крон (€1,2 млрд). До складу пакета входить зенітна установка Tridon Mk2.
Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає SVT.
Новий пакет допомоги від Швеції: що відомо
– Швеція є однією з країн, які надають Україні найбільшу підтримку, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Шведські системи, які ми поставили Україні, дуже добре зарекомендували себе на полі бою, – сказав Йонсон.
Міністр уточнив, що частина пакета на 4,3 млрд крон (€404 млн) передбачає закупівлю та передачу українським військовим систем озброєння для захисту від російських безпілотників.
Ідеться про систему протиповітряної оборони Tridon, ракети до ППО та дрони-перехоплювачі. Усе це розмістять на транспортних засобах.
Ще 5,6 млрд крон (€528 млн) спрямують на фінансування розроблення та виробництва в Україні далекобійних ракет і безпілотників повітряного і морського базування.
Окремо 3 млрд крон (€282 млн) використають на гранатомети, які перебували на озброєнні шведських збройних сил, на закупівлю артилерійських снарядів, запчастин і проведення навчання українського персоналу.
Зенітна установка Tridon Mk2 є мобільною системою протиповітряної оборони ближнього радіуса дії.
Її призначення – боротьба з безпілотниками, крилатими ракетами та повітряними цілями на низьких висотах.