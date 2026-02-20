В пятницу, 20 февраля, в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. В эту памятную дату чтят подвиг участников Революции Достоинства, которые отдали самое ценное в борьбе за нашу свободу и независимость.

Сегодня украинские звезды публично вспоминают события зимы 2013-2014 годов и чтят память граждан, которые изменили ход истории нашего государства.

Звезды о Дне Героев Небесной Сотни

Шеф-повар Евгений Клопотенко отметил, что с Революции Достоинства прошло уже 12 лет, а это — половина его сознательной жизни.

По словам ресторатора, он никогда не забудет 20 февраля 2024 года, ведь тогда “мир показал всем нам настоящую реальность и заставил делать первые шаги без иллюзий”.

— Половина жизни в борьбе. Борьбе за то, кто мы есть, кем были наши предки и кем станут наши дети. Иногда вспоминаю время до 2014 года и думаю: какая же это была хорошая ванна. Теплая, уютная, но иллюзорная. Полная иллюзий мира и безопасности. 20 февраля 2014 года стало для меня тем днем, когда я вышел из той теплой ванны. Никогда не забуду этот день, — написал Евгений.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук подчеркнул, что тоже всю жизнь будет помнить страшный день 20 февраля 2014 года, который стал переломным в ходе событий Революции Достоинства.

— 20 февраля 2014 года. Сколько буду жить — столько буду помнить тот страшный день. Казалось, что даже свет в воздухе тогда остановился. Как же трудно было осознать смерть наших героев там, на Майдане. Трудно и сегодня. Вечная память, — написал музыкант.

Анатолий Анатолич поделился фотографией, сделанной во время Революции Достоинства, на которой он запечатлен со своей тогда еще двухлетней дочерью Алисой.

Ведущий выразил надежду, что “детям достанется лучшая страна”, ведь именно за это украинцы стояли на Майдане Независимости.

— День Героев Небесной Сотни. Сегодня мы вспоминаем события декабря-февраля 13-14 года. На первом фото моя Алиса, которой всего 2 с небольшим года. Скоро ей 15. Я верю, что нашим детям достанется лучшая страна. Именно за это стоял Майдан. Вечная память Героям Майдана, — написал он.

Светлана Тарабарова почтила память Героев Небесной Сотни, поделившись кадрами из Революции Достоинства.

— Знаешь, как пахнет дождь. Тот, что свободы на утро, — добавила артистка строки из своей песни Верю. Знаю.

Оля Полякова отметила, что сегодня день памяти тех, кто первым пошел в бой за нашу свободу.

— Проходят годы, но мы никогда не забудем ту цену, которую Украина начала платить за право быть свободной. Они стали нашими ангелами-хранителями на небе, а мы должны быть достойными их подвига здесь, на земле. Несокрушимые, сильные, свободные — именно такими они хотели нас видеть. Сегодня наши защитники продолжают это дело на фронте. Это один долгий путь к нашей общей победе, — написала она.

Артистка убеждена, что свет всегда побеждает тьму, а правда будет на нашей стороне.

По словам Lida Lee, обязанностью каждого гражданина является почтение памяти тех, благодаря кому мы имеем право жить под украинским небом и продолжать отстаивать нашу свободу и достоинство.

— Сегодня — День Героев Небесной Сотни. Людей, которые не побоялись выступить против режима и отстаивать будущее нашей страны. Мы начали эту борьбу 12 лет назад и продолжаем ее сейчас, — написала певица.

