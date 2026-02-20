Президент Владимир Зеленский в пятницу, 20 февраля, выразил уважение по случаю Дня памяти Героев Небесной сотни.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном канале главы государства.

День Героев Небесной сотни: заявление Зеленского

Владимир Зеленский по случаю Дня Героев Небесной сотни подчеркнул, что украинцы всегда защищают свое.

– Защищают независимость. Достоинство. Право на свободную жизнь. Именно народ завоевал свободу для Украины. Обычные люди, которым небезразлично, что будет с Украиной и как будут жить украинские дети, – напомнил президент.

Он добавил, что украинцы помнят, чего это стоило в 2014 году, и чтят смелость каждого участника Революции Достоинства и всех, кто не ушел с Майдана, чтобы Украина не осталась без свободы.

– Пусть будет светлой память всех Героев Небесной сотни и каждого украинца, каждой украинки, которые отдали свою жизнь, чтобы Украина была свободной. Слава Украине! – подытожил глава украинского государства.

