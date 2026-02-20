У п’ятницю, 20 лютого, в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У цю пам’ятну дату вшановують подвиг учасників Революції Гідності, які віддали найцінніше у боротьбі за нашу свободу і незалежність.

Сьогодні українські зірки публічно згадують події зими 2013-2014 років та вшановують пам’ять громадян, які змінили хід історії нашої держави.

Зірки про День Героїв Небесної Сотні

Шеф-кухар Євген Клопотенко зазначив, від Революції Гідності минуло вже 12 років, а це – половина його свідомого життя.

За словами ресторатора, він ніколи не забуде 20 лютого 2024 року, адже тоді “світ показав всім нам справжню реальність і змусив робити перші кроки без ілюзій”.

– Половина життя в боротьбі. Боротьбі за те, хто ми є, ким були наші предки і ким стануть наші діти. Іноді згадую час до 2014 року і думаю: Яка ж то була гарна ванна. Тепла, затишна, але ілюзорна. Повна ілюзій миру та безпеки. 20 лютого 2014 року стало для мене тим днем, коли я вийшов із тієї теплої ванни. Ніколи не забуду цей день, – написав Євген.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук наголосив, що теж все життя пам’ятатиме страшний день 20 лютого 2014 року, який став переломним у ході подій Революції Гідності.

– 20 лютого 2014. Скільки буду жити — стільки буду памʼятати той страшний день. Здавалося, саме світло в повітрі тоді зупинилося. Як же важко було усвідомити смерті наших героїв там, на Майдані. Важко і сьогодні. Вічна памʼять, – написав музикант.

Анатолій Анатоліч поділився фото, зробленим під час Революції Гідності, на якому він зображений зі своєю тоді ще дворічною донькою Алісою.

Ведучий висловив сподівання, що “дітям дістанеться краща країна”, адже саме це за це українці стояли на Майдані Незалежності.

– День Героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми пригадуємо події грудня-лютого 13-14 року. На першому фото моя Аліса, якій лише 2 з гаком роки. Скоро їй 15. Я вірю, що нашим дітям дістанеться краща країна. Саме за це стояв Майдан. Вічна памʼять Героям Майдану, – написав він.

Світлана Тарабарова вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні, поділившись кадрами з Революції Гідності.

– Знаєш, як пахне дощ. Той, що свободи на ранок, – додала артистка рядки зі своєї пісні Вірю. Знаю.

Оля Полякова зазначила, що сьогодні день пам’яті тих, хто першим пішов у бій за нашу свободу.

– Минають роки, але ми ніколи не забудемо ту ціну, яку Україна почала платити за право бути вільною. Вони стали нашими ангелами-охоронцями в небі, а ми маємо бути гідними їхнього подвигу тут, на землі. Незламні, сильні, вільні – саме такими вони хотіли нас бачити. Сьогодні наші захисники продовжують цю справу на фронті. Це один довгий шлях до нашої спільної перемоги, – написала вона.

Артистка переконана, що світло завжди перемагає темряву, а правда буде на нашому боці.

За словами Lida Lee, обов’язком кожного громадянина є вшанування пам’яті тих, завдяки кому ми маємо право жити під українським небом та продовжувати відстоювати нашу свободу й гідність.

– Сьогодні – День Героїв Небесної Сотні. Людей, які не побоялись виступити проти режиму та відстоювати майбутнє нашої країни. Ми почали цю боротьбу 12 років тому та продовжуємо її зараз, – написала співачка.

