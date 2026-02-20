Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны освободили на южном направлении 300 квадратных километров территории. Он считает, что Украина не проиграет войну России.

Об этом глава государства сообщил в интервью AFP.

Украина не проиграет войну

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью накануне четырёхлетней годовщины российского вторжения, при этом результат войны или какие-либо условия договорённости о её завершении до сих пор остаются неопределёнными.

Его оценка продолжающейся войны появляется на фоне того, что президент США Дональд Трамп давит на Киев, чтобы тот согласился на соглашение с Москвой, а также в один из самых сложных зимних периодов для изнурённого населения Украины.

— Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно, мы точно её не проиграем, точно. Вопрос в том, победим ли мы, — сказал Зеленский журналистам AFP в президентском дворце в Киеве.

— Вот в чём вопрос — но это очень важный вопрос, — добавил Зеленский.

Самая смертоносная война в Европе после Второй мировой, начатая тогда, когда Владимир Путин приказал российским войскам пересечь украинскую границу 24 февраля 2022 года, унесла десятки тысяч жизней гражданских и сотни тысяч военных с обеих сторон.

Этой зимой российские войска значительно усилили кампанию систематических ударов по украинским энергетическим объектам, что оставило миллионы людей в холоде и без света на недели в морозную погоду.

Теперь и Вашингтон, и Москва оказывают давление на Киев, чтобы тот отдал Кремлю Донбасс в любом соглашении о завершении четырёхлетней войны.

— И американцы, и россияне говорят: если хотите, чтобы война закончилась завтра, выйдите из Донбасса, — сказал Зеленский о восточном регионе, на который претендует Россия.

Украина продвигается на юге

Посреднические переговоры с участием США в Женеве в начале этой недели не принесли прогресс по ключевому вопросу территории в любом соглашении о завершении конфликта.

Москва пообещала захватить весь Донбасс силой, если Киев не отступит, при этом президент РФ Путин не проявляет признаков компромисса относительно своих жёстких требований завершить четырёхлетнее вторжение.

Украина контролирует примерно одну пятую Донецкой области, тогда как Россия захватила почти всю Луганскую область. Вместе эти два региона называют Донбассом.

Украина неоднократно исключала возможность вывода своих войск из региона, заявляя, что такой шаг лишь поддержит амбиции России.

Требование отдать территорию России появляется на фоне того, что силы Киева, по словам Зеленского, продвигаются на южном фронте во время контрнаступлений.

— Я не буду вдаваться в слишком много деталей, — сказал Зеленский об этих успехах, — но сегодня я могу прежде всего поздравить нашу армию, Силы Обороны, потому что на сегодня освобождено 300 квадратных километров.

Он не уточнил, за какой промежуток времени это произошло, и AFP не смогла проверить это утверждение.

Военные блогеры предположили, что некоторые из этих достижений могли быть вызваны массовыми отключениями терминалов интернета Starlink на фронте в Украине после того, как владелец SpaceX Илон Маск отключил их по просьбе Киева.

Зеленский сказал, что Киев использует эту ситуацию в свою пользу, но признался, что украинские силы также сталкивались с проблемами из-за отключения.

— Есть проблемы, есть вызовы, — сказал Зеленский.

Но неудачи, с которыми сталкивается российская сторона, “намного серьёзнее”.

США и РФ оказывают давление по поводу выборов

Соединённые Штаты и Россия оказывают давление на Украину с целью проведения президентских выборов в рамках своего масштабного плана мирного соглашения.

Зеленский, который ранее заявлял, что Украина сможет провести голосование только после окончания войны, сказал, что РФ настаивает на голосовании лишь потому, что Кремль хочет отстранить его от власти.

— Будем честны, россияне просто хотят меня заменить. Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся её разрушительных последствий, — сказал Зеленский.

В течение полномасштабного вторжения украинский лидер отвергал возможность проведения выборов с учётом того, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий или проживают на оккупированной территории.

Он сослался на препятствия для проведения любых голосований в условиях продолжающихся боевых действий, особенно в городах, подвергающихся бомбардировкам со стороны России.

Зеленский также заявил, что ещё не решил, будет ли он баллотироваться на будущих выборах.

И отметил, что выборы в Украине могут состояться только в том случае, если её союзники предоставят надёжные гарантии безопасности, чтобы предотвратить российские атаки.

— Мы хотели бы видеть контингент ближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на передовой, и, конечно, украинцы хотели бы, чтобы наши партнёры стояли с нами на передовой, — отметил Зеленский.

