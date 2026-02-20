Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони звільнили на південному напрямку 300 квадратних кілометрів території. Він вважає, що Україна не програє війну Росії.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю AFP.

Україна не програє війну

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю напередодні чотирирічної річниці російського вторгнення, при цьому результат війни, або будь-які домовленості щодо її завершення, досі залишаються невизначеними.

Його оцінка тривалої війни з’являється на тлі того, що президент США Дональд Трамп тисне на Київ, аби той погодився на угоду з Москвою, а також під час одного з найскладніших зимових періодів для виснаженого населення України.

– Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно, ми точно її не програємо, точно. Питання в тому, чи ми переможемо, – сказав Зеленський журналістам AFP у президентському палаці в Києві.

– Ось у чому питання – але це дуже важливе питання, – додав Зеленський.

Найсмертоносніша війна в Європі після Другої світової, розв’язана тоді, коли Володимир Путін наказав російським військам перетнути український кордон 24 лютого 2022 року, забрала десятки тисяч життів цивільних і сотні тисяч військових з обох сторін.

Цієї зими російські війська значно посилили кампанію систематичних ударів по українських енергетичних об’єктах, що залишило мільйони людей на холоді та без світла тижнями за морозної погоди.

Тепер і Вашингтон, і Москва чинять тиск на Київ, щоб той віддав Кремлю Донбас в будь-якій угоді щодо завершення чотирирічної війни.

– І американці, і росіяни кажуть: якщо хочете, щоб війна закінчилася завтра, вийдіть із Донбасу, – сказав Зеленський про східний регіон, на який претендує Росія.

Україна просувається на півдні

Посередницькі переговори за участю США в Женеві на початку цього тижня не принесли прогрес щодо ключового питання території в будь-якій угоді про завершення конфлікту.

Москва пообіцяла захопити весь Донбас силою, якщо Київ не відступить, при цьому президент РФ Путін не проявляє ознак компромісу відносно своїх жорстких вимог завершити чотирирічне вторгнення.

Україна контролює приблизно одну п’яту Донецької області, тоді як Росія захопила майже всю Луганську область. Разом ці два регіони називають Донбасом.

Україна неодноразово виключала можливість виведення своїх військ з регіону, заявляючи, що такий крок лише підтримає амбіції Росії.

Вимога віддати територію Росії з’являється на тлі того, що сили Києва, за словами Зеленського, просуваються на південному фронті під час контрнаступів.

– Я не буду вдаватися в надто багато деталей, – сказав Зеленський про ці успіхі, “але сьогодні я можу насамперед привітати нашу армію, Сили Оборони, бо на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів.

Він не уточнив, за який проміжок часу це сталося, і AFP не змогла перевірити це твердження.

Військові блогери припустили, що деякі з цих здобутків могли бути спричинені масовими відключеннями терміналів інтернету Starlink на фронті в Україні після того, як власник SpaceX Ілон Маск вимкнув їх на прохання Києва.

Зеленський сказав, що Київ використовує цю ситуацію на свою користь, але зізнався, що українські сили також зазнавали проблем через відключення.

– Є проблеми, є виклики, – сказав Зеленський.

Але невдачі, з якими стикається російська сторона, “набагато серйозніші”.

США та Росія чинять тиск щодо виборів

Сполучені Штати і Росія чинять тиск на Україну з метою проведення президентських виборів у рамках свого масштабного плану мирної угоди.

Зеленський, який раніше заявляв, що Україна зможе провести голосування тільки після закінчення війни, сказав, що РФ наполягає на голосуванні лише тому, що Кремль хоче усунути його від влади.

– Будемо чесні, росіяни просто хочуть мене замінити. Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться її руйнівних наслідків, – сказав Зеленський.

Упродовж повномасштабного вторгнення український лідер відкидав можливість проведення виборів з огляду на те, що мільйони українців були змушені покинути країну через бойові дії або проживають на окупованій території.

Він послався на перешкоди для проведення будь-яких голосувань в умовах бойових дій, що тривають, особливо в містах, які зазнають бомбардувань з боку Росії.

Зеленський також заявив, що ще не вирішив, чи буде він балотуватися на майбутніх виборах. І зазначив, що вибори в Україні можуть відбутися тільки в тому разі, якщо її союзники нададуть надійні гарантії безпеки, щоб запобігти російським атакам.

– Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на передовій, і, звичайно, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій, – зазначив Зеленський.

