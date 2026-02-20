Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 20 лютого, висловив шану з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному каналі очільника держави.

День Героїв Небесної сотні: заява Зеленського

Володимир Зеленський з нагоди Дня Героїв Небесної сотні наголосив, що українці завжди захищають своє.

– Захищають незалежність. Гідність. Право на вільне життя. Саме народ виборов свободу для України. Звичайні люди, яким не байдуже, що буде з Україною та як житимуть українські діти, – нагадав президент.

Він додав, що українці пам’ятають, чого це вартувало у 2014 році і шанують сміливість кожного учасника Революції Гідності та всіх, хто не пішов з Майдану, щоб Україна не залишилася без свободи.

– Хай буде світлою памʼять усіх Героїв Небесної сотні й кожного українця, кожної українки, які віддали своє життя, щоб Україна була вільною. Слава Україні! – підсумував очільник української держави.

